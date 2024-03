Janez Janša: Naplavilo je vlado nesposobnih

Obe opozicijski stranki sta na ločenih dogodkih – NSi na okrogli mizi v Cankarjevem domu in SDS na protestih dve uri za tem – pokazali, da ljubezni med njima še vedno ni, kljub temu, da sta obe nezadovoljni z vlado Roberta Goloba in želita predčasnih volitev. Priznavali so sicer, da je to v kratkem verjetno neizvedljivo, zato se zdi, da je namen aktivnosti obeh strank predvsem aktivacija podpornikov za evropske volitve.

»Čas je za novo slovensko pomlad. Slovenija zmore več, so v SDS zapisali v vabilu na shod, ki se ga je udeležilo nekaj tisoč posameznikov – vodja zbiranja je Alenka Koren Gomboc, sicer sestrična Urške Bačovnik Janša – in shod označili za prvo glasno budnico, naslednja pa da bo 9. junija, ko bodo potekale volitve v evropski parlament.

Priložnost so v SDS izrabili tudi za vabilo za vstop v stranko.

Medtem, ko vlada zapravlja za migrante, slovenski upokojenci životarijo, so med drugim slišali udeleženci shoda. Čas je za novo slovensko pomlad, čas je za prebujenje Slovenije, so se strinjali. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Zbrane je najprej pozdravil predsednik ljubljanskega mestnega odbora stranke Aleš Hojs, ki je med drugim govoril tudi o »slovenski pomladi«, ki ne bo nikoli umrla.

Poudaril je, da so se zbrali zaradi vlade Republike Slovenije.»Saj niste pozabili, kako je gospod Golob obljubil in uresničil višje davke in nižje plače. Da je tudi reguliral cene, saj veste, tiste v košarici izdelkov so regulirane, ne vemo pa še, kje jih lahko kupimo," je dejal.

Predsednika vlade je pozval k odstopu in naj se »posveti svojemu nakradenemu denarju in uživa v novi ljubezni, ki jo je našel«.

Osrednji govorec na shodu je bil Janez Janša.

»Toliko ljudi, kot se nas je zbralo danes, je bilo na njem poleti 1988, ko je prišla slovenska pomlad. Hvala za ta lep prizor, a nismo se zbrali, da bi se spominjali dobrih časov, pač pa zato, ker sta Slovenijo v zadnjih letih prizadeli dve katastrofi, Golobova vlada in ujma,« je dejal.

»Namesto, da bi vladali odgovorno, ponavljajo pristope, ki smo jih že videli - borijo se za lastne žepe in ilegalne migrante. Iz njih želijo narediti nove volivce, ker jim domačih primanjkuje. Naplavilo je vladavino nesposobnih.«

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Pred našimi očmi se dogaja kraja vesoljskih razsežnosti, je dejal, in mi smo se zbrali, da to krajo vsaj malo omilimo, jim povemo, da ne bodo večno na oblasti. »Opozarjamo, ustavite konje pri tej korupciji.«

»Zgrmeli smo na zgodovinsko dno katerekoli vlade in to terja predčasne volitve. To je edini način, ki ga pozna demokracija, da se narod izkoplje iz močvirja, v katero so nas pahnili.«

Janša se ni izognil niti migrantski tematiki. »Migrantski val se je izjemno okrepil, številke so neobvladljive, niti deset odstotkov migrantov ne prihaja iz držav, ki so v vojni, pač pa iz držav, kamor odhajamo na dopust. V ozadju je uvoz novih volivcev. Beguncem, materam z otroki, ki bežijo pred vojno, je seveda treba pomagati. Delovni migranti, ki pridejo z urejenimi dokumenti, so dobrodošli, a pričakujemo, da bodo spoštovali naše običaje in se naučili slovensko, ne pa obratno. Potem pa imamo še ilegalne migracije, to so tisti, ki prekršijo zakon in nimajo tukaj česa iskati, pač pa na višku svoje moči ostane doma in tam izboljšuje pogoje za življenje.«

Obregnil se je tudi ob nove obraze v politiki, ki jih producira tovarna za reciklažo, ki proizvaja vse slabše izdelke. Njihov čas se izteka, za njimi bo treba veliko popravljati. »Pri tem pa ne grozimo s čiščenjem golobistov. Zavedam se namreč, da mora Slovenija zadihati z obemi krili svojih pljuč, mi ne izključujemo,« je še poudaril prvak SDS.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

NSi pa v Cankarjevem domu

»Čas evropskih volitev je treba izkoristiti za razprave,« pa je profesor na ljubljanski fakulteti za družbene vede in partner v skupini Herman & partnerji Dejan Verčič povedal zbranim na okrogli mizi NSi, kjer so se tudi v luči priprave na evropske volitve spraševali, kako nasloviti po njihovo najbolj ključne probleme – demografijo, kmetijskimi težavami, apetiti sindikatov, potrebnih davčni reformi in o tem, da je nujno razlikovati med javnim in državnim zdravstvom ter da je zdravnikom nujno pustiti delati kjerkoli.

Na okrogli mizi NSi so se tudi v luči priprave na evropske volitve spraševali, kako nasloviti po njihovo najbolj ključne probleme. FOTO: Voranc Vogel

»Nismo zreli za spremembe,« pa je bil pesimističen Ivan Simič, davčni strokovnjak in dvakratni direktor finančne uprave, in kot primer nizal njegove napadene ideje na področju debirokratizacije in davčne politike.

Janez Beja, član sveta KGZS, – kmetje so se ta teden odpovedali protestu – pa je kot primer dobre prakse izpostavil primer olajšav za kmete iz sosednje Italije in Avstrije, ki se trudita za njihov obstanek na nekaterih področjih.

NSi bo svojo listo za evropske volitve predstavila v začetku prihodnjega tedna, nato bo imela programski kongres, SDS pa je kot prva kandidatno listo potrdila že prejšnji mesec.

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo