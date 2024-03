Migracije niso glavni razlog za krepitev skrajne desnice

V nadaljevanju preberite:

Na junijskih evropskih volitvah se bo neizogibno povečalo število skrajno desnih in protievropskih strank, pa vendar naj bi sile, ki se zavzemajo za evropsko integracijo, na koncu dosegle boljši rezultat, kot mnogi pričakujejo. To je eden izmed glavnih poudarkov najnovejše študije Evropskega sveta za zunanje ­odnose (ECFR), ki sta jo podpisala politologa Ivan Krastev in Mark Leonard ter poudarila, da se morajo proevropske stranke zadržati pri posnemanju politik radikalne desnice, saj bi to lahko bilo kontraproduktivno pri omejevanju njene rasti.

Pri ECFR so v začetku leta napovedali, da bi lahko populistične in radikalno desne stranke dosegle najvišjo rast podpore na tokratnih evropskih volitvah in da bi lahko stranke desnega pola prvič prevzele nadzor nad večino mandatov v evropskem parlamentu. Toda v novi raziskavi omenjena avtorja konkretizirata, da to ne pomeni, da je bitka s skrajno desnico vnaprej izgubljena. Njen porast je še vedno mogoče omejiti, in sicer z izkoriščanjem njenih šibkih točk in izogibanjem pastem, kot sta preveliko ukvarjanje z migracijami oziroma čezmerno poudarjanje preteklih dosežkov EU.