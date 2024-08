Park ob Savinji znova cveti, vračajo se tudi eksoti

Mozirski gaj bo od jutri do nedelje gostil tradicionalno razstavo poletnega cvetja in eksotičnih živali, ki jo pripravljajo z društvom Bioexo. Park so v enem letu z več tisoč urami udarniškega, prostovoljnega dela po katastrofalni poplavi uredili, njegov vodja Darko Bele pravi, da so nekateri deli še lepši, kot so bili. Hkrati pa poudarja, da jih veliko dela še čaka, zato upa, da do takrat ne bo še kakšne katastrofe.

Park ureja Ekološko hortikulturno društvo Mozirski gaj, ki so ga ustanovili po ujmi leta 1990, se spominja Bele: »Takrat je bilo tako uničenje, da so slovenski vrtnarji, ki so urejali park, obupali. Pa smo ustanovili društvo, namenjeno izključno temu parku. Nisem verjel, da nas lahko še kdaj doleti kaj takega, žal pa je bila lani voda še pol metra višja kot leta 1990. V parku je bila 1,8 metra visoka in to je pol dneva drlo. Vse, kar ni bilo pritrjeno, je odneslo.«

Od Mozirskega gaja ob lanski ujmi ni ostalo tako rekoč nič. FOTO: Branko Poličnik

Odneslo je mostičke, skulpture, velike grmovnice, deset velikih dreves so morali podreti, ker so bila preveč uničena. Uničeni so bili tudi tematski vrtovi, odneslo je cvetoče gredice, zemljo, voda je uničila in poškodovala opremo etnografskih objektov. Nanesla je gramoz in pol metra mulja, ki je prekril zelenico. »Da smo sploh lahko prišli v park, smo morali tako kot pozimi, ko kidajo sneg, odstraniti mulj. Čisto smo bili na tleh. Le redki smo verjeli, da bomo meter za metrom park sanirali. V takih primerih Slovenci stopimo skupaj. Že v prvem mesecu smo tu opravili okoli 2000 udarniških ur. Ko je minila prva evforija, ljudje tudi niso mogli več sem zastonj hoditi, smo ostali sami,« pove Bele.

Mozirski gaj bodo jutri napolnile tudi eksotične živali. FOTO: Maja Horvat

Spet cveti

Bele je ponosen, da društvo, ki živi izključno od pobranih vstopnin, ki jih uporablja za vzdrževanje in urejanje parka, vsa leta nekaj privarčuje. Pravi namreč, da nikoli ne veš, kdaj boš lahko ponovil uspešno razstavo: »Park je tovarna dogodkov na prostem. Če ni toče, je vetrolom. Ali med prvomajskimi prazniki pade sneg ali je avgusta ob naši razstavi ves vikend dež. Ali pride korona in nas zaprejo. Poplava je bila pa češnja na torti. V njej smo imeli za 650.000 evrov škode. Ker smo imeli nekaj privarčevanega, smo v tem letu park kar dobro sanirali. A nas še veliko čaka: ograje, poti, obnoviti moramo objekte, zeliščni vrt … Vseeno pa je park na nekaterih delih celo lepši. Mulj je čudovit za zelenico.«

Mozirski gaj znova cveti. Po Beletovih navedbah so bili tudi v društvu Bioexo veseli, da spet prihajajo v Mozirje. Obiskovalci si bodo do nedelje poleg cvetja lahko ogledali zlasti kače, ki se jih bo mogoče tudi dotakniti. Na ogled bodo še eksotične ptice, želve velikanke, organiziran bo kotiček z insekti, pripravljajo lov na zaklad za otroke, za odrasle pa stojnice domačih obrtnikov in podjetnikov.

Zdaj v parku spet pogledujejo v nebo in upajo na lepo vreme: »Res upamo, da bodo ljudje prišli. Vidimo namreč, da so bile napovedi o slabši turistični sezoni upravičene. Upamo, da bomo čim prej dobili povrnjeno škodo, ker do zdaj še nismo dobili ničesar. Tudi zato je dobro imeti kaj zaloge. Če država obljubi hitro pomoč, traja eno leto, da lahko škodo prijavimo. Gredo pa zdaj stvari v pravo smer, in če bomo dobili nekaj obljubljene pomoči, bomo entuziasti, ki nismo vajeni velikih denarjev, preživeli in bomo z obiskovalci še dolgo uživali v parku. Upajmo, da se vsaj nekaj časa ne bo spet kaj zgodilo.«