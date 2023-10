Škoda avgustovske ujme ocenjena na 9,9 milijarde evrov

Skupna ocena neposredne škode naravne nesreče, ki je avgusta prizadela Slovenijo, in njenih posledic za prebivalstvo, gospodarstvo in okolje po oceni vlade znaša približno 9,9 milijarde evrov. Ujma je prizadela 183 občin, obseg prizadetega območja je ocenjen na 17.203 kvadratne kilometre površine, je povedal minister Aleksander Jevšek.

»Predstavljena ocena zajema vse vidike naravne nesreče, od zagotavljanja nadomestitve stavb, sanacije vodotokov, ponovne vzpostavitve infrastrukture, zaščite in obnove objektov kulturne dediščine ter do odlaganja in ravnanja z odpadki,« je na novinarski konferenci povedal minister za kohezijo in regionalni razvoj Jevšek.

Ocena, ki jo je danes obravnavala vlada, je po njegovih besedah ključna za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz evropskega solidarnostnega sklada. »Vlogo bomo zagotovo oddali do roka, torej do 27. oktobra,« je zagotovil po seji vlade, na kateri se je ta seznanila z oceno škode po poplavah in plazovih 4. avgusta.

Ker gre za najhujšo naravno nesrečo v zgodovini Slovenije in ker je treba škodo oziroma posledice oceniti v kratkem času, so se po njegovih ocenah odločili za uporabo mednarodne metodologije PDNA (Post Disaster Needs Assessment), ki nadgrajuje nacionalne metodologije za ocenjevanje škode. »Ta omogoča celovito in hitro ocenjevanje posledic in pripravo načrtov za obnovo ter omogoča poenoteno in primerljivo ocenjevanje stroškov,« je povzel.

Če plaz odnese, denimo, 15 hektarov gozda, poruši tri stavbe in uniči cesto, je neposredna škoda v materialni vrednosti tista, ki je nastala ob katastrofi. »Na plazišču je treba narediti monitoring, pripraviti načrt rekonstrukcije zemljine, jo stabilizirati, nanesti novo, posaditi drevesa. To je dejanska materialna škoda,« je povedal. A tu je treba upoštevati še posledice. »Treba je zgraditi tri nove hiše, ne na plazišču, ampak na drugem koncu, ter po cenah, ki veljajo danes, in ne po cenah, ki so veljale takrat,« je orisal.