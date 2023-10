Največ pomoči po poplavah so prejeli KLS, Tab in Bisol

V nadaljevanju preberite:

Podjetja so na ministrstvo za gospodarstvo prijavila za 380,85 milijona evrov škod zaradi avgustovskih poplav. Koliko škode je na zalogah, izpadu prihodka in opremi? Koliko predplačil je ministrstvo za gospodarstvo izplačalo in komu največ? Kdo so prejemniki predplačil?