Golob ob obisku Koroške napovedal nove ekipe z mehanizacijo

Predsednik vlade Robert Golob je ob današnjem obisku vlade v koroški regiji, ki jo je avgusta prizadela huda ujma, napovedal, da bo že prihodnji teden na terenu bistveno več mehanizacije in 30 novih ekip. Poleg tega bodo v kratkem na individualne pogovore povabili vseh 222 družin, katerih škoda v ujmi presega 150.000 evrov, je dejal.

Kot je premier povedal v izjavi po skupnem srečanju s koroškimi župani, predstavniki gospodarstva in drugimi v Slovenj Gradcu, so ob današnjem obisku dobili veliko zelo konkretnih in koristnih pobud županov o tem, kako premagati likvidnostni krč in stopiti nasproti, da bo nujno potreben in tudi že odobren državni denar čim prej pritekel na račune občin ter do izvajalcev, pa tudi nujnost, da se čim prej poveča število gradbene mehanizacije v strugah.

»Že prihodnji teden bo tega bistveno več. Na teren naj bi prišlo 30 novih ekip. Danes sem se z enim samim namenom srečal z nekaterimi najbolj prizadetimi posamezniki, ki so v poplavah izgubili vse, in sicer, da jim pomagam premagati negotovost, ki pri njih še vedno obstaja kljub vsem velikim besedam in načrtom vlade,« je dejal Golob.

Obljubil je, da bodo 222 družin, ki so v ujmi utrpele škodo, višjo od 150.000 evrov, začeli v kratkem klicati na individualne pogovore. Na njih jim bodo svetovali, kako si povrniti domove in kako jim bo država pri tem pomagala. »Poklicali vas bomo mi, ker hočemo, da se postavite na noge,« je najbolj prizadetim sporočil predsednik vlade.

Na srečanju s koroškimi predstavniki je povedal tudi, da je škodo po ujmi skupaj prijavilo več kot 10.300 družin, od tega jih je okoli 7000 s škodo do 30.000 evrov. To bo vlada sanirala s sistemskimi ukrepi. Meni sicer, da bodo potrebovali vsaj leto dni, da bodo ljudje, ki so ostali brez domov, dobili nove.

Premier je znova spomnil na klicno številko 114 ter vseh okoli 10.000 družin v Sloveniji, ki so se znašle v stiski, pozval, da se nanjo obrnejo v primeru kakršnih koli vprašanj. Kot je dejal, jim bo tam na razpolago celotna javna uprava, ki bo podala ali pa poiskala prave odgovore.

Državna tehnična pisarna v Črni na Koroškem

Golob je že dopoldne napovedal, da bo državna tehnična pisarna za območje Koroške v Črni na Koroškem. Po besedah državnega sekretarja in vodje vladne službe za obnovo po poplavah Boštjana Šefica bo imela pisarna zelo pomembno vlogo tako pri svetovanju kot pri pripravi projektov ter pri neposredni pomoči ljudem pri zagotavljanju finančne strukture za obnovo domov ali nadomestne gradnje.

Prav tako bo pisarna sodelovala pri zagotavljanju pomoči pri gradnji in njenem nadzoru ter pri pridobivanju vseh dovoljenj, ki jih bodo prizadeti potrebovali za izvedbo sanacij. »Ponudila bo celoten spekter uslug, zato da bi sanacija potekala čim hitreje,« je po srečanju v Slovenj Gradcu dejal Šefic. Njena prva naloga bo oceniti stanje najbolj poškodovanih objektov in predlagati rešitve za to, da bo sanacija čim prej stekla.

Kot drugi ukrep poleg tehnične pisarne je Šefic navedel neposredno komunikacijo z ljudmi, zdaj ko imajo vse podatke o tistih, ki so utrpeli največjo škodo. Z njimi bodo poiskali stik in jim pri vseh teh procesih pomagali, vključno z nudenjem brezplačne pravne pomoči. Ta se bo ukvarjala zlasti z najhujšimi težavami, s katerimi se srečujejo, je pojasnil. Vključili bodo tudi ekonomske svetovalce. Glede priprave zakona o obnovi in razvoju je Šefic na srečanju z župani povedal, da bo zakon do petka v medresorskem usklajevanju.

Koroške občine v likvidnostnem krču

Premier Golob je na srečanju spomnil, da so koroške občine tudi v likvidnostnem krču, ki ga je treba čim prej odpraviti. Napovedal je, da bo država prihodnji teden začela sproščati finančna sredstva za odpravo posledic ujme. Koroške župane je pozval, naj bodo realni in naj pridejo s konkretnimi predlogi glede odprave posledic ujme.

Župan Prevalj Matic Tasič je državo prosil za pomoč pri gradnji suhega zadrževalnika na Poljani. Opozoril je tudi na velike količine onesnaženega mulja. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan mu je odgovoril, da za gradnjo zadrževalnika potrebujejo še dve zemljišči, trenutno pa potekajo postopki razlastitve. Na ministrstvu razmišljajo tudi o zamenjavi kmetijskih zemljišč.

Glede odlaganja nevarnih odpadkov, ki so nastali v poplavi, je minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer pojasnil, da jih bodo odlagali na lokaciji podjetja Tab Mežica. Drugo vzorčenje odpadkov, ki ga je opravil Arso, je sicer pokazalo, da je večina odpadkov nenevarnih. Te bodo uporabili za sanacijska dela, je dodal.

Kumer je še povedal, da bo več kot 40.000 gospodinjstev, ki so prijavila škodo po ujmi, dobilo poračun za avgustovski račun za električno energijo. Prav tako bodo prizadetim gospodinjstvom do konca leta zagotovili električno energijo za 0,1 centa na kilovatno uro oziroma en evro na megavatno uro.

Bolj pravična bi bila delitev finančnih sredstev glede na dejansko škodo

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak je ocenila, da bi bila bolj pravična delitev finančnih sredstev za odpravo posledic ujme glede na dejansko škodo, ki so jo utrpele občine. Medtem pa država zagovarja kriterij primerne porabe.

Lesjak je sicer izrazila veselje, da bo tehnična pisarna prav v njihovi občini, saj si zanjo prizadevajo vse od poplav. Tako bo namreč po njenih besedah stroka tista, ki bo odločala o tem, kakšna bo najboljša obnova ne le Občine Črna na Koroškem, pač pa vseh, ki so bile v ujmi najbolj prizadete.

»Črna je doživela katastrofalne poplave, a smo vseskozi bili v stiku z predsednikom vlade in ministri, obiskala nas je predsednica Evropske komisije, in vsi so nam zagotovili, da v tej krizi ne bomo sami. Z današnjim obiskom vlada to tudi potrjuje in verjamem, da bo držala obljubo o tem, da bomo dobili povrnjeno škodo. Tako pokrite stroške za intervencijsko posredovanje kot za obnovo, nenazadnje pa tudi za razvoj regije,« je dodala županja.