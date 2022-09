Brez jedrske energije zelo odvisni od uvoza

V nadaljevanju preberite:

V času remonta krške nuklearke, med 1. oktobrom in 2. novembrom, bo odvisnost Slovenije od uvoza električne energije po ocenah Elesa več kot 55-odstotna. Če bi zagnali vseh 11 plinskih blokov in po potrebi kot energent uporabljali kurilno olje, bi lahko uvozno odvisnost znižali na približno 30 odstotkov. Cene elektrike bodo tako višje, če bo sploh dosegljiva na trgu, vlada, ki je napovedala dogovore z domačimi proizvajalci, pa bo imela manjši manevrski prostor in višje izdatke pri reguliranih cenah.