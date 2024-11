Čedalje toplejše morje je neskončen vir padavin

V nadaljevanju preberite:

V najtoplejšem letu v zgodovini meritev so Evropo zaznamovale poplave, ki močno sovpadajo z naraščajočo temperaturo površine Sredozemskega morja. Tudi nedavne smrtonosne poplave v španski Valencii so bile povezane s podnebnim segrevanjem, ki ga povzroča odvisnost od fosilnih goriv, je pokazala analiza organizacije World Weather Attribution.

Ekstremni vremenski dogodki so vse pogostejši in intenzivnejši, a politične volje za reševanje podnebne krize ni. Razpoloženje pred podnebno konferenco v Azerbajdžanu (COP29), ki se bo začela v ponedeljek, je pesimistično. Številni voditelji držav so navzočnost odpovedali, med njimi tudi premier Robert Golob »zaradi drugih rednih obveznosti« doma.

O prihodnjem podnebnem dogajanju v Evropi in Sloveniji, ukrepih, ki bi jih morali sprejeti, da bi preprečili podnebni zlom, ter ceni (ne)ukrepanja so spregovorili strokovnjaki in predstavnik ministrstva na spletni okrogli mizi Slovenske tiskovne agencije.