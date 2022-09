Civilna družba zahteva večjo odgovornost podjetij

V nadaljevanju preberite:

Je globalna trgovina brez izkoriščanja sploh mogoča? Eden od dokazov, da je, je sistem pravične trgovine, a ta obsega le majhen delež globalnega trgovanja. EU poskuša prispevati k bolj etični in pravični trgovini s predlogom direktive, s katero od podjetij na trgu EU zahtevajo prevzemanje večje odgovornosti za svoje poslovne dejavnosti in boljšo zaščito človekovih pravic ter okolja v svojih vrednostnih verigah. Pomemben premik, a civilna družba še ni zadovoljna.

Več kot sto organizacij civilne družbe in sindikatov v evropski kampanji Justice is Everybody's Business (Pravica je stvar vsakogar) od evropske komisije zahteva strožjo zakonodajo o skrbnem pregledu poslovanja podjetij glede trajnostnosti, ki bo učinkovito preprečevala uničevanje okolja in kršitve človekovih pravic ter od podjetij zahtevala odgovornost za te kršitve.