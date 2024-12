Dimnikarji vsi v enem košu, storitve pa vprašljive

Sekcija dimnikarjev na OZS opozarja, da nepremišljena sprememba zakonodaje vpliva na pomanjkanje interesa za poklic dimnikarja ter na (ne)usposobljenost pri izvedbi dimnikarskih storitev na kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah. Dimnikarski mojstri nimajo nobene veljave, kar je v državi, ki ima lesno biomaso za enega od temeljev prihodnjega ogrevanja, nenavadno.

Sekcija dimnikarjev OZS in Mojstrski izpitni odbor za naziv dimnikarski mojster ugotavljata, da imajo že dolgo zelo slab vpis v redno izobraževanje za poklic dimnikar, ki poteka na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji v Mariboru. V prvi letnik so v šolskem letu 2024/2025 vpisani trije dijaki, v drugi letnik je vpisan zgolj en dijak, v tretjem letniku pa ni nobenega vpisa.

Zanimanja za izobrazbo dimnikarski mojster – mojstrica, mojstrske izpite izvajajo na OZS, sploh ni, ker je po mnenju sekcije predlagatelj zakona razvrednotil izobrazbo dimnikarskega mojstra, saj je v predpisih izenačena s poklicem dimnikarja, s tem pa tudi izobraževanje, ki zahteva višjo strokovno raven, kot pa osnovno izobraževanje za poklic dimnikar.

Mojstri in vsi drugi izenačeni

Predlagatelji zakona so predlagali, da vsak dimnikar z osnovno izobrazbo izvaja vse predpisane storitve, tudi če nima strokovnega znanja in izobraževanja za zahtevnejše storitve. Sekcija dimnikarjev na OZS opozarja, da gre to na škodo uporabnikov ter na račun njihove varnosti in varnosti okolja ter racionalne rabe goriva.

Ni naključje, da so dimnikarji nekoč prinašali srečo, saj so usposobljeni mojstri preprečili marsikateri požar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Na žalost uporabniki niso seznanjeni, kateri dimnikar je strokoven, ker predlagatelji današnjega spremenjenega tržnega načina izvajanja dimnikarskih storitev v ničemer niso upoštevali strokovnih pripomb sekcije dimnikarjev OZS. Kljub večkratnim dokazanim nepravilnostim pristojnega inšpektorata in opozorilom strokovne sekcije, odgovorni na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo ne pripravljajo nobenih pozitivnih sprememb, s katerimi bi dosegli večjo strokovnost.

»Zakonodajalec je vrgel vse dimnikarje v isti koš, kar dokazuje, da strokovno opravljene storitve, ki bi zagotavljale varnost in manjšo onesnaženost, niti za zakonodajalca niso več pomembne. Zakonodajalec ima v predpisih navedeno, da nadzor nad uporabniki ter storitvami izvaja pristojni inšpektorat, ampak nadzor se v praksi sploh ne izvaja – gre samo za administrativne inšpekcijske postopke,« opozarjajo dimnikarji.

Izobraževanje je podlaga kakovosti

Izobraževanje za vsak poklic je zelo pomembno, saj je izobrazba povezana s strokovnostjo in kakovostjo izvedenih storitev ali izdelkov. Vsak izobraženi, strokovni dimnikar s svojim učinkovitim izvajanjem dimnikarskih storitev zagotavlja boljšo kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in skrbi za ozaveščenost uporabnikov dimnikarskih storitev.

Dimnikarji tudi čistijo peči na tekoča in trda goriva ter dimnike. FOTO: Mavric Pivk

»Nestrokovni izvajalci dimnikarskih storitev pa delajo prav nasprotno in tako povzročajo veliko škodo uporabnikom, kar dokazujejo tudi zadnje ugotovitve, da so izvajali meritve emisije na kotlih na trdno gorivo, čeprav tehnični dokument iz leta 2024, ki vsebuje metodologijo, zahteva dodatno usposobljenost. Uporabnikom so nestrokovne meritve opravljali brez zakonske podlage, z navedenimi pogoji pa je ministrstvo in resorni inšpektorat seznanjen že najmanj od leta 2019,« opozarjajo na OZS.

Pred dvema tednoma je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo objavilo po osmih letih veljavnega zakona javni poziv za redno izobraževanje dimnikarjev, ki se mora opravljati na osem let, da dimnikarji lahko podaljšajo veljavnost licence. Žal pa izobraževanje ne vsebuje preverjanja znanja, temveč sta zahtevana le prisotnost in plačilo.

Usposobljeni dimnikarji lahko ustrezno izmerijo tudi emisije. FOTO: Mavric Pivk

Sekcija dimnikarjev pri OZS in Mojstrski izpitni odbor ponovno pozivata k nujni izboljšavi in ureditvi dimnikarske dejavnosti, s katero se že desetletja ravna mačehovsko. »S takšnim odnosom, ki ga ima resorno ministrstvo do te dejavnosti, se kakovost zraka, varovanje zdravja, požarna varnost, večja energetska učinkovitost in dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev ne bodo nikdar izboljšali, temveč le še poslabšali,« še dodajajo na OZS.