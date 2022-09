Druga nuklearna elektrarna lahko zrase do 2033

V nadaljevanju preberite:

Do izbire ponudnika druge jedrske elektrarne pri nas z močjo 1100 ali 1200 megavatov je še daleč. A razmere so se spremenile, ponudnikov je čedalje več, treba je izbrati le tehnologijo. Tlačnovodne reaktorje, kakršne ima Jedrska elektrarna Krško, proizvaja več družb. V Portorožu, na konferenci jedrskih strokovnjakov (NENE 2022), so se predstavili trije, ameriški Westinghouse, francoski EDF in južnokorejski KHNP, a to niso vsi, ki so se oglasili Gen energiji.