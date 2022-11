Evropa se segreva najhitreje med vsemi celinami

Temperature ozračja v Evropi so se v zadnjih treh desetletjih povečale dvakrat bolj od globalnega povprečja, zaradi česar je Evropa najhitreje segrevajoča se celina, razkriva skupno poročilo Svetovne meteorološke organizacije (WMO) in Copernicusa, storitve Evropske unije za spremljanje podnebnih sprememb. Od leta 1991 se je temperatura ozračja v Evropi v povprečju dvignila za pol stopinje Celzija na desetletje, poroča AFP.

Alpski ledeniki so v obdobju 1997-2021 izgubili 30 metrov ledenega pokrova, grenlandska ledena plošča pa se prav tako pospešeno tali in prispeva k dvigovanju morske gladine. Lani so na Grenlandiji prvič zabeležili padavine na najvišji točki nad morjem (3216 metrov), kjer je postaja National Science Foundation.

Ne glede na globalno segrevanje v prihodnosti, opozarja poročilo, bodo temperature v Evropi naraščale hitreje od svetovnega povprečja.

Visokogorski prelaz Tsanfleuron v Švici je lani prvič po več kot 2000 letih ostal brez ledu. FOTO: Fabrice Coffrini/Afp

Tudi dobro pripravljene družbe niso varne pred ekstremnimi vremenskimi dogodki

»Evropa predstavlja živo sliko segrevajočega se sveta in nas opozarja, da tudi dobro pripravljene družbe niso varne pred vplivi ekstremnih vremenskih dogodkov,« je ob objavi poročila izjavil direktor WMO Petteri Taalas.

WMO porazdeljuje svet v šest regij, evropska obsega 50 držav in polovico Arktike, ki ni samostojna celina.

Poročilo, ki je bilo objavljeno pred začetkom podnebne konference v egiptovskem Šarm El Šejku (COP 27) – ta se bo začela prihodnjo nedeljo – je pregledalo vremensko in podnebno dogajanje v Evropi vključno do leta 2021. Lani so ekstremni vremenski in podnebni dogodki, predvsem poplave in nevihte, povzročili stotine smrti, neposredno so vplivali na več kot pol milijona ljudi in povzročili za več kot 50 milijard dolarjev gospodarske škode, navaja poročilo.

Poročilo izpostavlja tudi nekatere pozitivne spremembe, kot je zmanjšanje toplogrednih izpustov več evropskih držav. V EU so se ti zmanjšali za skoraj tretjino med 1990 in 2020. Do leta 2030 pa si je Unija postavila cilj 55-odstotnega zmanjšanja toplogrednih izpustov.

FOTO: Peter Andrews/Reuters

Vročinski valovi in druga zdravstvena tveganja

Toda ne glede na različne scenarije zmanjševanja toplogrednih izpustov se bo »pogostost in intenzivnost vročinskih valov … povečevala,« opozarja poročilo. To je zaskrbljujoče, saj so najbolj smrtonosni ekstremni vremenski dogodki v Evropi vročinski valovi, zlasti na zahodu in jugu Evrope.

Spreminjajoče se podnebje prinaša tudi druga zdravstvena tveganja. Sprememba obdobij cvetenja ter sproščanja cvetnega prahu in spor sta že povzročila povečanje števila različnih alergij. 24 odstotkov odraslih Evropejk in Evropejcev ima težave zaradi alergij, vključno z astmo, delež otrok z alergijami pa je še višji, 30-40-odstoten, navaja poročilo.

Vse toplejše ozračje prav tako povečuje število vektorskih bolezni (bolezni, ki jih prenašajo klopi in drugi členonožci). Klopi se selijo na nova območja in tja prinašajo Lymsko boreliozo in klopni meningoencefalitis. Proti severu se selijo tudi tigrasti komarji, z njimi pa tveganje za okužbo z virusi zika, denga in čikungunja, še opozarja poročilo.