Evropski parlament potrdil poročilo o dobrobiti živali

Poslanci evropskega parlamenta so v torek podprli poročilo o dobrobiti rejnih živali na kmetijah, ki vsebuje priporočila evropski komisiji za posodobitev zakonodaje o dobrobiti živali. Medtem ko je evropsko združenje kmetov in zadrug z zaključki poročila zadovoljno, so poslanci levih političnih skupin in organizacije za zaščito pravic živali do njega kritični. Menijo, da je poročilo namesto izboljšanja dobrobiti živali v ospredje postavilo ekonomske interese rejcev.