Kam gredo jajca kokoši iz kletk

Tri od šestih trgovskih verig, ki so odgovorile na naša vprašanja, so jajca iz baterijske reje odstranile tudi z izdelkov lastnih blagovnih znamk. Da bi zahtevo razširili na vsa živilska podjetja, trgovci še ne razmišljajo. Pojasnili so, da nimajo neposrednega vpliva na odločitve proizvajalcev, katero vrsto jajc uporabljajo, in tega tudi ne nadzorujejo, saj jih zakonodaja k temu ne zavezuje. A kot smo izvedeli od nekaterih proizvajalcev, imajo trgovci glavno besedo pri odločitvi, kakšna jajca bodo v izdelkih.