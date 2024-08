Izdelki bodo dobili potne liste

V nadaljevanju preberite:

Uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke velja od 18. julija, natančnejša pravila pa bodo še sledila. Tudi zato se podjetja tudi pri nas začenjajo pripravljati na obvezno poročanje. Vprašanj je sicer veliko, evropska komisija je tako že objavila najpogostejša vprašanja in odgovore. Izdelki bodo namreč dobili digitalne potne liste, v katerih bo zapisano vse, tudi to, kako je izdelek mogoče popraviti, razstaviti in reciklirati, kakšni materiali so prisotni in kakšen je življenjski okoljski odtis izdelka.