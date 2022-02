Izpusti metana 70 odstotkov višji od ocen

V nadaljevanju preberite:

Izpustov je zaradi uporabe nafte, plina in premoga znova več, kar kaže na nujnost večje transparentnosti pri nadzoru virov in poročanju, pa tudi strožjih politik in hitrega ukrepanja. Po svetovnem sledilcu metanu, ki so ga oblikovali v Mednarodni agenciji za energijo (IEA), so izpusti metana iz energetike 70 odstotkov višji od tistih v uradnih poročilih držav.

Izpusti metana so povzročili približno 30 odstotkov globalnega segrevanja, saj je metan kar 23-krat bolj učinkovit toplogredni plin kot ogljikov dioksid. Dobra lastnost je, da ni tako dolgoživ kot ogljikov dioksid, zato bi ustavitev izpuščanja metana hitro učinkovala na omejitev segrevanja planeta.