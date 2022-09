Jedrska elektrarna je povezovalka Slovenije in Hrvaške

Evropska unija mora diverzificirati svoje energetske vire, zeleni prehod pa mora upoštevati spremenjene okoliščine in biti vzdržen, so se strinjali slovenski in hrvaški evropski poslanci in slovenski poslanci iz Posavja na obisku v Krškem, kamor jih je povabil evropski poslanec Franc Bogovič. V številnih evropskih državah javna podpora jedrski energiji narašča, in tudi v Sloveniji se krepi zavedanje o pomenu domačih jedrskih zmogljivosti za stabilno, zadostno, okolju in podnebju prijazno ter vsem dostopno oskrbo z električno energijo, pa so jim sporočili v Gen energiji.

»V luči geopolitičnih in energetskih dogajanj, ki so Evropsko unijo potisnila pred največje izzive doslej, sta naš skupni razvoj in prihodnost močno odvisna od uspešne stabilizacije trenutno nedelujočih energetskih trgov in hkrati nujno potrebnih investicij v neodvisno energetsko oskrbo, osnovano na realnih temeljih. Predstavili smo Vizijo 3+1 Skupine Gen, ki z odporno energetsko mešanico jedrske in obnovljivih virov energije zagotavlja dolgoročno energetsko varnost tako Sloveniji kot širši regiji,« je dejal Blaž Košorok, generalni direktor Gen energije.

Dodal je, da vključitev jedrske energije v taksonomijo financiranja trajnostnih virov energije prinaša pomembno sporočilo gospodarstvu in predvsem finančnim institucijam in vlagateljem glede trajnostne uporabe jedrske energije za dolgoročno oskrbo z nizkoogljično električno energijo. Družbi Gen pa pomeni dodatno spodbudo pri načrtovanju projekta gradnje nove jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) z možnostjo dostopa do novih virov financiranja.

Jedrska elektrarna Krško gre prihodnji mesec v remont, kar bi lahko bila težava. FOTO: Leon Vidic/Delo

Stane Rožman, predsednik uprave NEK, in Saša Medaković, član uprave NEK, sta povedala, da je »NEK dober primer sodelovanja dveh držav«. »V obdobju soočanja z izzivi podnebne in energetske krize je s svojo zanesljivostjo in predvidljivostjo pomemben dejavnik zagotavljanja stabilnosti delovanja elektroenergetskih sistemov Slovenije in Hrvaške,« sta poudarila.

»Slovenija je država, kjer je za ravnanje z radioaktivnimi odpadki ustrezno poskrbljeno. Na ARAO se zavedamo naše vloge in odgovornosti v verigi zagotavljanja nemotene dobave energentov v prihodnosti, zato glavnino aktivnosti usmerjamo v čimprejšnjo gradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Ob tem pa si stalno prizadevamo tudi za dobro sodelovanje na meddržavni ravni, posebno s hrvaškimi kolegi na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom,« pravi direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek.

Pospešiti projekt JEK2

Franc Bogovič je opozoril, da je EU je zanemarila energetsko varnost in danes plačuje veliko ceno za neodgovorno energetsko politiko in veliko energetsko odvisnost od Rusije. »Jedrska energija je v taksonomiji, ki jo je sprejela EU, uvrščena med vire energije, ki omogočajo prehod v nizkoogljično družbo. Gradnja drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem omogoča dolgoročno zanesljivo oskrbo z nizkoogljično električno energijo po konkurenčnih cenah. Slovenska vlada mora čim prej začeti s postopkom umeščanje JEK2 v prostor,« meni Bogovič.

Štirideset let zanesljive in varne proizvodnje nizkoogljične elektrike. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dodaja, da imata Slovenija in Hrvaška dobre izkušnje pri delovanju NEK. »Za Slovenijo je pomemben tudi LNG terminal na Krku na Hrvaškem, zato je prav, da nadaljujemo pogovore med državama o sodelovanju na področju energetike.«

»Ruska agresija na Ukrajino in povečana geopolitična negotovost sta poziv Evropi, naj se vrne k politikam zdravega razuma, zlasti v energetiki. Jedrska energija lahko pomembno prispeva k energetski neodvisnosti, zanesljivosti oskrbe in ustvarjanju zadostne količine čiste, nizkoogljične elektrike. Nuklearna elektrarna Krško to počne že štiri desetletja z najvišjimi varnostnimi standardi. Zato želimo podpreti nadaljnji razvoj tesnega sodelovanja med državama na področju energetike,« pa pravi hrvaški evropski poslanec Karlo Ressler.