Jedrska energija je vse prej kot mrtva

Jedrska renesansa se začenja povsod po svetu, le v zahodni Evropi kaže, da je nemški vpliv prevelik. V Gen energiji, ki že ima dve mogoči lokaciji za drugo jedrsko elektrarno, ob tem opozarjajo na študije, da družbeni strošek nemške zamenjave jedrskih elektrarn s premogovnimi dosega kar 12 milijard evrov na leto. V to so vštete zlasti prezgodnje smrti zaradi emisij. V desetih letih po Fukušimi se je varnost jedrskih elektrarn morala povečati. Kaj se dogaja, kje vse sodelujejo slovenski strokovnjaki in kakšne lekcije so dobili?