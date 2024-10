Kako Petrol s pametnimi rešitvami sooblikuje našo prihodnost

Svet se hitro spreminja, s tem pa tudi zahteve po trajnostnih energetskih rešitvah. Petrol je s svojimi rešitvami za gospodinjstva, podjetja in mesta ključni akter pri zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv ter omogoča energetsko neodvisnost in nižje stroške.

Pametna mesta: prihodnost, ki že izboljšuje naš vsakdan

Petrolova pametna mesta postajajo sestavni del skupnosti. Z optimizacijo energetske porabe, obnovljivimi viri in pametno infrastrukturo izboljšujejo kakovost življenja. »Pametna mesta že oblikujejo naš vsakdan,« pravi Tilen Smolnikar, direktor energetskih rešitev v Petrolu, in dodaja, da sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem omogoča prehod na trajnost brez začetnih investicij. Prenovi Ljubljane in Maribora dokazujeta, da model EPC (energetsko pogodbeništvo) prinaša pomembne prihranke, saj stroške prevzame zasebni partner.

Zeleni prehod za podjetja

Petrol z več kot 1000 izvedenimi projekti postavlja standarde trajnostne energije. Podjetja, kot so Cinkarna Celje, Hidria in Kobal nepremičnine, že uporabljajo trajnostne rešitve za večjo konkurenčnost.

FOTO: Arhiv skupine Kobal

Kobal nepremičninam so na streho logističnega centra Zalog namestili 6000 m² sončnih panelov, ki letno proizvedejo 800 kW zelene energije.

FOTO: Arhiv Cinkarne Celje

Cinkarna Celje je s Petrolom postavila elektrarne s skoraj 4 MWp, s končnim ciljem, da bi do 2027 pokrila do 10 % svojih potreb po energiji.

FOTO: Arhiv Hidrie, Robert Zabukovec

Hidrii so postavili elektrarne z močjo 1 MWp za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih virov.

»Prva prednost je zmanjšanje stroškov, druga pa poraba zelene energije,« pravi Rok Čepon, vodja projektov energetskih rešitev v industriji v Petrolu. Pomemben del rešitev so tudi baterijski hranilniki, ki zagotavljajo večjo neodvisnost. Čepon poudarja, da omogočajo shranjevanje presežne energije za uporabo ponoči ali v obdobjih visoke porabe. »Hranilniki zmanjšujejo stroške omrežnine in povečujejo samozadostnost podjetij,« še pojasnjuje.

Petrol z inovativnimi rešitvami oblikuje prihodnost. FOTO: Petrol

Projekt Petrol Green za zgled

S projektom Petrol Green na svojih prodajnih mestih Petrol postavlja nove standarde samooskrbe. Sončne elektrarne na več kot 100 lokacijah po Sloveniji letno zmanjšajo emisije CO 2 za več kot 2000 ton. »Energetsko preobrazbo smo začeli pri sebi,« pravi, Borut Bizjak, direktor proizvodnje energije v Petrolu. S širitvijo na Hrvaško, Srbijo in BiH Petrol postaja vodilni akter energetske preobrazbe v regiji.

Pridružite se energetski preobrazbi Petrol z inovativnimi rešitvami oblikuje prihodnost z nižjimi stroški in večjo neodvisnostjo. Oglejte si referenčne projekte ali poiščite energetsko rešitev, prilagojeno vašim potrebam.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol