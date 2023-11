Kdaj je hrana s pesticidi varna in kdaj ne

V nadaljevanju preberite:

»Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prek sistema RASFF prejela obvestilo o odpoklicu mandarin, v katerih je bila ugotovljena presežena vrednost pesticida klorpirifos. Potrošniki, ki so kupili neskladne mandarine v trgovski verigi Hofer in jih še hranijo doma, naj jih vrnejo na mesto nakupa.« Tako se glasi eno od številnih obvestil o odpoklicih neskladnih živil na spletni strani uprave. Preverili smo, kaj pomenijo izrazi, kot so presežena vrednost pesticida, (ne)sprejemljivo tveganje za zdravje, (ne)skladno in (ne)varno živilo.

Kaj označuje mejna vrednost ostankov pesticidov?

Mejna vrednost ostankov (MRL) pesticidov v živilih je indikator ustrezne uporabe pesticidov. Določa se v postopku registracije posameznega pesticida. Na ravni EU so za vsako aktivno snov, registrirano kot pesticid, določene mejne vrednosti ostankov za vsako živilo.

MRL se določajo na podlagi večjega števila poljskih poskusov uporabe pesticidov na določeni kulturi, pri čemer se sledi registrirani uporabi pesticida na tej kulturi. Na podlagi podatkov o ostankih pesticidov v pridelkih se ob uporabi statističnih orodij določi MRL.

Pri odobritvi MRL se za vsak pesticid izdela tudi ocena tveganja, pri čemer tveganje pomeni verjetnost za nastanek škodljivih posledic za zdravje zaradi izpostavljenosti določenemu pesticidu. Izdela se akutna (pojav neželenih učinkov po enkratnem odmerku) in kronična (neželeni učinki zaradi izpostavljenosti v daljšem časovnem obdobju) ocena tveganja za različne skupine ljudi, od otrok do starostnikov. Predlagani MRL se odobri samo, če ne predstavlja akutnega in kroničnega tveganja za katerokoli skupino ljudi prek prehrane.