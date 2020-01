FOTO:Kobilice napadajo

Roji kobilic so že povzročili škodo na poljščinah, vendar tamkajšnje oblasti zatrjujejo, da so se dobro pripravile na nadležne insekte in s pesticidi že škropijo prizadeta območja. Puščavske kobilice se zaradi svoje čredne narave združujejo v uničujoče roje, ki so sposobni pojesti katero koli vegetacijo na svoji poti.



Ker kobilice še niso dosegle zadnje stopnje razvoja in še ležejo jajčeca, niso še tako nasilno požrešne, vendar pa do tega manjka le še nekaj dni. Omenjene kobilice lahko vsak dan pojejo količino hrane enako svoji teži, kar pomeni, da lahko roj kobilic v zelo kratkem času poje hrane za več tisoč ljudi.