Konoplja je velika priložnost, a je ni dovolj

Avtomobilska industrija je bila vržena v povsem novo tehnologijo, električno mobilnost, po vdihu v novem okolju pa je ugotovila, da potrebuje lažje, a tudi dovolj trdne materiale, ki so za povrh še trajnostni. Konoplja in kompoziti iz nje so kot naročeni za to, vendar je treba opraviti še več raziskav. Na drugih področjih so s konopljo dlje, vendar morajo vlakna ali slamo uvažati. Na poslovnem forumu Hemp Tech Mobility v Mariboru so se zavzeli za podpore kmetom, ki bi gojili konopljo.