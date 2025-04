Lani v Evropi eno najbolj mokrih in rekordno vroče leto

V najbolj vročem letu v zgodovini meritev globalno je Evropa doživela najobsežnejše poplave po letu 2013. Neurja in poplave so vzeli več kot 300 človeških življenj, prizadeli skoraj pol milijona Evropejcev in povzročili za najmanj 18 milijard evrov gospodarske škode.

Lansko leto, ko je globalna povprečna temperatura prvič v zgodovini meritev presegla 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven, je bilo v Evropi eno od desetih najbolj mokrih let po letu 1950. Poplavljala je skoraj tretjina rek. Najbolj prizadete so bile španska pokrajina Valencia ter srednja in vzhodna Evropa, kaže včeraj objavljeno skupno poročilo službe za podnebne spremembe pri programu Evropske unije za opazovanje Zemlje Copernicus (C3S) in Svetovne meteorološke organizacije (WMO).

Evropa je lani doživela najobsežnejše poplave po letu 2013. Neurja in poplave so povzročili za najmanj 18 milijard evrov škode. Stara celina se segreva najhitreje, dvakrat hitreje od svetovnega povprečja.

V neurju Boris septembra lani je v samo petih dneh zapadlo za skoraj tri mesece dežja. Neurje je povzročilo obsežne poplave in škodo v osmih državah srednje in vzhodne Evrope. Mesec dni pozneje so močne nevihte, ki jih je sprožil topel in vlažen zrak nad Sredozemskim morjem, povzročile hudourniško deževje nad Španijo, nato so poplave opustošile vzhodno pokrajino Valencia.

Močne nevihte, ki jih je sprožil topel in vlažen zrak nad Sredozemskim morjem, so oktobra povzročile hudourniško deževje nad Španijo, nato pa so poplave opustošile vzhodno pokrajino Valencia. FOTO: Susana Vera/Reuters

Najtoplejše morje, največje taljenje ledu

V večini zahodne Evrope je bilo lani bolj vlažno kot običajno, vzhodni deli celine pa so bili v povprečju bolj suhi in toplejši. Kontrast med vzhodom in zahodom ni neposredno povezan s podnebnimi spremembami, temveč z nasprotnimi tlačnimi sistemi, ki so vplivali na prekritost z oblaki in prenos vlage po različnih delih celine. Toda neurja, ki so lani pustošila po Evropi, so bila »verjetno hujša zaradi toplejšega ozračja, ki zadržuje več vlage«, je povedala strateška vodja za podnebje pri Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi Samantha Burgess. »S segrevanjem podnebja bo ekstremnih vremenskih dogodkov vse več,« je poudarila že večkrat izrečeno svarilo.

Lansko leto je bilo najtoplejše v zgodovini meritev tudi v Evropi, z drugim največjim številom dni z vročinskim stresom in tropskih noči, kaže poročilo. Območja, na katerih so dnevne temperature pod lediščem, se krčijo. Lani je bil obseg območij, na katerih je bilo manj kot 90 dni zmrzali, največji v zgodovini meritev. Temperatura morja na gladini v evropski regiji in Sredozemlju je bila najvišja doslej. Rekordno topla so bila tudi evropska jezera. Ledeniki v Skandinaviji in na Svalbardu so izgubili največjo maso v enem letu doslej, tudi največjo v kateri koli ledeniški regiji globalno. Spodbuden pa je podatek, da je bil lani proizveden največji delež elektrike iz obnovljivih virov doslej, 45-odstotni.

Poplave na Češkem septembra lani. FOTO: Radek Mica/Afp

Le polovica mest ima načrte prilagajanja

Evropa je najhitreje segrevajoča se celina, kar je deloma posledica deleža evropskega kopnega na Arktiki, regiji, ki se segreva najhitreje na Zemlji, in vse pogostejših poletnih vročinskih valov. Od osemdesetih let prejšnjega stoletja se Evropa segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Glavni vzrok podnebnega segrevanja je povečevanje koncentracije toplogrednih plinov v ozračju, kar povzročamo ljudje z različnimi dejavnostmi, zlasti s kurjenjem fosilnih goriv, krčenjem gozdov in živinorejo.

440.000 ha veliko območje so opustošili ognjeni zublji

Podnebne spremembe pa ne povzročajo le naraščanja temperatur, pomemben je tudi posredni učinek dodatne toplote, ki jo toplogredni plini, kot sta ogljikov dioksid in metan, ujamejo v ozračje in morja. Toplejša morja pomenijo večje izhlapevanje, toplejše ozračje lahko zadrži več vlage, ki dovaja energijo v nevihte ter povzroča močnejše padavine in poplave.

Medvladni panel Združenih narodov za podnebne spremembe (IPCC), ki je vodilna mednarodna organizacija za znanstveno preučevanje podnebnih sprememb, napoveduje, da bodo ekstremne padavine in poplave vse hujše zlasti v Evropi, saj se planet še naprej segreva. Hkrati so vse pogostejši in hujši vročinski valovi. Južno Evropo prizadevajo obsežne suše.

42.000 prebivalcev so ogrožali požari

Poročilo CS3 in WMO ugotavlja, da ima samo približno polovica evropskih mest vzpostavljene nacionalne načrte prilagajanja za boljše spopadanje z nesrečami, povezanimi s podnebnimi spremembami. To je sicer izboljšanje glede na leto 2018, ko je takšne načrte imela le približno četrtina mest.