Matevž Lenarčič znova sredi mednarodne okoljske raziskave

Slovenska mini ekipa spet sodeluje z velikani, kot so Nasa in Evropska vesoljska agencija (Esa), v projektu za umerjanje satelitov in za boljše napovedovanje orkanov, ki lahko prizadenejo vzhodne obale ZDA in mehiški zaliv. Dr. Griša Močnik, vodja Centra za raziskave atmosfere Univerze v Novi Gorici, in Matevž Lenarčič, vodja misije GreenLight WorldFlight 2022, bosta v prihodnjih dneh sodelovala v mednarodni okoljski raziskavi JATAC 2022, ki poteka nad območjem Zelenortskih otokov.

Cilj raziskave, v kateri sodelujejo še ameriška vesoljska agencija Nasa, Evropska vesoljska agencija ESA, nemški inštitut Tropos, Nacionalni observatorij v Atenah ter univerzi v Miamiju in Washingtonu, je ugotoviti vpliv naravnih in antropogenih onesnaženj z aerosoli ter delci na segrevanje atmosfere in nastanek orkanov nad južnim Atlantikom.

Močnik in Lenarčič bosta 11. septembra z letalom začela izvajati merilne polete v povezavi s posadko raziskovalnega letala DC8 ameriške vesoljske agencije Nasa in v času, ko bo nad omenjenim območjem letel satelit Aeolus v lasti Evropske vesoljske agencije. V desetdnevni raziskovalni misiji bodo poskušali zbrati podatke, ki bi pomagali pri odgovorih na vprašanja, zakaj delci saharskega peska, ki ga prinašajo vetrovi, ostajajo tako dolgo v zraku in kako mešanica peska in črnega ogljika vpliva na segrevanje ozračja in na nastanek tropskih neviht in orkanov.

Dr. Griša Močnik in Matevž Lenarčič na poti proti izhodiščnemu letališču. FOTO: Matevž Lenarčič

Že v preteklih misijah so namreč ugotovili, da močni vetrovi, ki jih povzročajo tudi cikloni, ki nastajajo na tem območju, prenašajo velike količine saharskega peska, črnega ogljika in drugih onesnaževal čez Atlantik v Južno in Severno Ameriko, kar pa dodatno vpliva na segrevanje ozračja. Po drugi strani pesek »gnoji« vse območje Amazonke.

Številni merilni inštrumenti so prilagojeni za ultralahko letalo. FOTO: Matevž Lenarčič

Lenarčič in Močnik sta v raziskavi JATAC sodelovala že septembra lani. Polete bo mogoče spremljati na spletni strani.