Ministri za kmetijstvo EU potrdili reformo skupne kmetijske politike

Ministri za kmetijstvo EU so danes v Luxembourgu potrdili reformni sveženj skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. Dogovor o reformi utira pot bolj zeleni, trajnostni in pravičnejši kmetijski politiki.



Ministri so danes potrdili kompromisni dogovor o zakonodajnem svežnju reforme skupne kmetijske politike, za katero je v okviru večletnega finančnega okvira 2021-2027 predvidena približno tretjina vseh sredstev oziroma 387 milijard evrov.



Današnja potrditev je bila v veliki meri pričakovana, potem ko so politični dogovor po treh letih pogajanj že minuli petek dosegli predstavniki treh osrednjih institucij EU.



»Verjamem, da doseženi kompromis predstavlja zelo pomemben in potreben korak pri reformi skupne kmetijske politike. Prepričan sem, da bo spodbujala trajnostni in konkurenčni kmetijski sektor, ki lahko podpira preživetje kmetov in zagotavlja zdravo in trajnostno hrano za družbo,« je na twitterju danes sporočil evropski komisar za kmetijstvo Janusz Wojciechowski.



Z novo skupno kmetijsko politiko bodo od leta 2023 veljale višje okoljske in podnebne ambicije, ki bodo usklajene s cilji evropskega zelenega dogovora. Zagotovila bo tudi pravičnejšo razdelitev sredstev, predvsem majhnim in srednje velikim kmetijam ter mladim kmetom.



Po ocenah Slovenije je dogovor uravnotežen, saj vključuje vse tri pomembne temelje za trajnostno skupno kmetijsko politiko – okoljskega, socialnega in ekonomskega, je pred začetkom današnjega zasedanja v Luxembourgu dejal kmetijski minister Jože Podgoršek.



Po Svetu EU, v katerem so zastopane države članice, mora dogovor o novi skupni kmetijski politiki formalno potrditi še Evropski parlament. Začela se bo izvajati 1. januarja 2023.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: