Ministrstvo zaostrilo pogoje za sončne panele na kmetijskih zemljiščih

Samo dan zatem, ko so kmetijsko-gozdarska zbornica (KGZS) in kmetijske nevladne organizacije protestno izstopile iz delovnih skupin, v katerih je potekalo usklajevanje o paketu sedmih zakonskih novel in predlogov s področij kmetijstva, gozdarstva, hrane in živali, so delovne skupine končale delo, kmetijsko ministrstvo je nekatere pobude že upoštevalo.

Ministrstvo je prenovilo razvrstitev kmetijskih gospodarstev na mala, srednje velika in velika, pri čemer je kot glavni kriterij upoštevan standardni prihodek kmetijskega gospodarstva. V predlogu novele zakona o kmetijstvu je bila predvidena razvrstitev kmetij na samooskrbne, majhne, razvojne in tržne.

Zaostrili so se pogoji za postavitev fotovoltaičnih panelov na kmetijskih zemljiščih, proti kateri so povzdignile glas kmetijske nevladne organizacije, češ da z novelo zakona o kmetijskih zemljiščih dobivamo nov energetski zakon.