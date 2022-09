Mladi podnebni aktivisti po svetu danes znova na ulice

Mladi podnebni aktivisti, zbrani v gibanju Petki za prihodnost, bodo danes izvedli nove globalne proteste. Tokrat bo v ospredju zahteva po postavljanju ljudi nad dobiček.

Kot so na spletni strani gibanja zapisali aktivisti, od oblikovalcev politik in svetovnih voditeljev zahtevajo, da dajo prednost ljudem pred dobičkom. »Zahtevamo, da vlade prisluhnejo glasovom ljudi iz najbolj prizadetih območij in nemudoma zagotovijo financiranje izgub in škode skupnostim, ki jih je podnebna kriza najbolj prizadela,« so zapisali.

Napoved shoda so pospremili s ključnikom #PeopleNotProfit, kar v prevodu pomeni ljudje, in ne dobiček.

Shod za podnebno pravičnost v Ljubljani leta 2019. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Podnebni boj so mladi označili za razredni boj, saj »vladajoči razred, predvsem prek korporacij in vlad z globalnega severa, v katerih prevladujejo premožni, beli, heteroseksualni, cisspolni moški, že leta izkorišča svojo moč, pridobljeno s kolonializmom, kapitalizmom, patriarhatom, nadvlado belcev in izkoriščanjem, da brez obžalovanja uničuje Zemljo in njene prebivalce«.

Delavski razred kot orodje za izgradnjo sistema, ki ga uničuje

Mladi svarijo, da ta vladajoči razred namenoma žrtvuje ekosisteme in ljudstva globalnega juga v imenu razvoja in gospodarske rasti. Medtem pa delavski razred uporablja kot orodje za izgradnjo sistema, ki jih uničuje.

Prepričani so, da mora en odstotek najbogatejših kapitalistov odgovarjati za svoja dejanja. »Njihov dobiček je naša smrt. Njihov dobiček je naše trpljenje,« so podčrtali.

Okoljski protest v organizaciji Mladih za podnebno pravičnost leta 2020. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ljudem, predvsem najbolj marginaliziranim, je treba vrniti moč in skupaj zgraditi sistem, v katerem bodo ljudje imeli prednost pred dobičkom, so navedli.

Kot izhaja iz zemljevida na spletni strani gibanja, v Sloveniji ni predvidenih protestov, nam najbližja bosta potekala v italijanski Gorici in Trstu.