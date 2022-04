Na evropski trg prihajajo pravična umešana jajca

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Evropska agencija za varnost hrane (Efsa) oktobra lani beljakovine iz fižola mungo ocenila kot varne za uživanje, je evropska komisija to novo živilo odobrila za prodajo v vseh državah članicah. Omenjene beljakovine so glavna sestavina izdelka Just Egg, rastlinskega nadomestka umešanih jajc, ki ga proizvaja ameriško podjetje Eat Just. Prve izdelke na trgu je napovedalo do konca leta, a prej bo moralo dokazati, da z imenom ne zavaja potrošnikov.