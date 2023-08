Na kmetijskem ministrstvu pozabili na ekološke kmete

V nadaljevanju preberite:

Ekološki kmetje se počutijo odrinjene in prezrte. Na kmetijskem ministrstvu so na torkov sestanek o iskanju čim hitrejše in čim učinkovitejše pomoči prizadetim v poplavah povabili predstavnike glavnih kmetijskih nevladnih organizacij ter kmetijskih in živilskih podjetij, le Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS), ki zastopa nekaj manj kot 500 ekoloških kmetov, ne.

Prav tako ZDEKS ni bil povabljen na sestanek kmetijskih nevladnih organizacij s premierom Robertom Golobom po protestnem shodu aprila, ki ga je organiziral sindikat kmetov. Na spomladanskih protestih ekološki kmeti sicer niso sodelovali. V katastrofalnih poplavah in še prej zaradi ujme s točo pa so tudi oni utrpeli škodo, zlasti v Posavju, je povedala podpredsednica ZDEKS Marija Marinček.