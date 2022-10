Kako na en mah rešiti prehransko draginjo in podnebno krizo

V nadaljevanju preberite:

Prehranska draginja, ki nam poleg inflacije in energetske draginje tanjša denarnice, kaže, da je globalni sistem preskrbe s hrano netrajnosten in neodporen proti ekonomskim in podnebnim šokom. Ker ne storimo dovolj za blaženje in prilagajanje na podnebno krizo, ki močno vpliva tudi na pridelavo hrane, lahko pričakujemo, da se bo prehranska draginja le še stopnjevala. Zato je nujno že danes sprejeti »dolgoročne okoljsko in socialno odgovorne sistemske rešitve, s katerimi bi prehransko draginjo in podnebno krizo naslovili hkrati«, je bilo ključno sporočilo okrogle mize Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Šest govorcev, uglednih strokovnjakov, je v prvem delu spregovorilo o ključnih vzrokih za večplastno krizo, nato pa predlagalo ukrepe na sistemski ravni in ravni posameznika za preskrbo s kakovostno in varno hrano po dostopnih cenah za vse ter z najmanjšim možnim vplivom na spreminjanje podnebja in biotsko raznovrstnost.

Janez Potočnik, eden od vodij Mednarodnega panela za vire pri Programu združenih narodov za okolje, je izpostavil, da akutne krize, kot so pandemija covida-19, vojna v Ukrajini in ekstremni vremenski dogodki v letošnjem poletju, nastajajo, ker ne rešujemo kroničnih, ki se nam nalagajo in so večinoma povezane z okoljskimi problemi. »Jemati protibolečinska zdravila in prenehati zdravljenje sistemskih bolezni je odličen recept za poslabšanje razmer.«

Agrometeorologinja Andreja Sušnik je opisala, kako podnebne spremembe vplivajo na pridelavo hrane v Sloveniji, ter navedla ukrepe za prilagoditev na ravni kmetij in na sistemski ravni. Ekološki in biodinamični kmet Matjaž Turinek pa je povedal, kako na njihovi kmetiji krepijo odpornost na ekstremne vremenske dogodke in podnebne spremembe.

Agrarni ekonomist Aleš Kuhar je pojasnil, zakaj je kljub podražitvam meso, ki ima velik okoljski in podnebni vpliv, še vedno tako poceni. Predlagal je tudi, kako povečati kritično nizko stopnjo suverenosti Slovenije pri preskrbi s hrano.

Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin je postregla s podatki, kako trajnostno se obnašamo prebivalci Slovenije pri nakupovanju hrane, ter navedla sistemske ukrepe, ki bi omogočili, da bi nakupovali in se prehranjevali bolj trajnostno.

Okoljska pravnica Senka Šifkovič iz Umanotere je izpostavila podnebno neambicioznost aktualne in prihodnje skupne kmetijske politike ter opozorila na potrebo po prehodu na bolj trajnosten sistem preskrbe s hrano. Ta vključuje zmanjšanje prehranjevanja z mesom in povečanje prehranjevanja z rastlinsko hrano, ter povečanje deleža ekološkega kmetijstva.