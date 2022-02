Najprej zaslužek z gramozom, zdaj z odpadki

V nadaljevanju preberite:

Največja kompostarna v Sloveniji z več kot 100.000 ton odpadkov na otoku sredi Mure po več mnenjih predstavlja napravo, ki lahko povzroči onesnaženje večjega obsega. To pomeni predvsem možnost onesnaženja vodnih virov na slovenski in avstrijski strani. Poleg tega je to območje v biosfernem območju Mure, naravna vrednota in območje Nature 2000.

Gotovo so to razlogi, ki presegajo pomisleke ob umestitvi tovarne Magna na kmetijska zemljišča, za katero je državni zbor moral sprejeti poseben zakon. Kljub temu pa krajani Ceršaka že leta neuspešno opozarjajo na neznosen smrad in roje muh, inšpekcijske odločbe ne pomagajo, smradu pa ni v predpisih. V teh dneh se je pokazala luč, na Mopu ugotavljajo, da kompostarna na otok v Muri ne sodi.