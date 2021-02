Noetova barka pod Rožnikom

Irena Štaudohar se je z Barbaro Mihelič sprehajala po praznem živalskem vrtu, med radovednimi divjimi očmi. Klepetali sta o tem, kako hitro izginjajo naravni habitati, kako zdesetkane so živalske vrste v naravi, o tem, da si Ganga sama izbere oskrbnika in zakaj so ljudje med epidemijo posvajali pse in mačke. Skupaj s tigrico Vito jo je fotografiral Jure Eržen.