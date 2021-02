Novi tožbi proti odločbi za hidroelektrarno Mokrice

V nadaljevanju preberite:

Vlada v pozivu upravnemu sodišču, naj zavrže tožbi in predlog za zadržanje postopka, meni, da je korist HE večja od koristi narave. Društvo za preučevanje rib bo poleg tega imelo možnost pritožbe na gradbeno dovoljenje. Začetek gradnje HE Mokrice so predvideli marca, vendar vse kaže, da bo ta rok težko doseči.