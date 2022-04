Odstrel medvedov zadržan že tretje leto zapored

V nadaljevanju preberite:

Konec marca je upravno sodišče z začasno odredbo do končne odločitve zadržalo dovoljenje okoljskega ministrstva za odstrel 222 rjavih medvedov v letu 2022. To je že tretje sodno zadržanje odstrela medvedov zaradi tožbe društva Alpe Adria Green v zadnjih treh letih. S »sodnim upravljanjem populacije« medvedov niso zadovoljni ne nevladniki, ki trdijo, da je odstrel medvedov nezakonit, ne na okoljskem ministrstvu in zavodu za gozdove (ZGS), kjer pravijo, da je neizvajanje odstrela dolgoročno slabo za človeka in medveda.

S čim na ZGS utemeljujejo potrebo po odstrelu? S čim društvo Alpe Adria Green utemeljuje, da je odstrel nezakonit? Zakaj je po navedbah Nevenke Lukić Rojšek problematično krmljenje medvedov, ter o tem, da Slovenija nezakonito prodaja medvedje meso.