Osem tisoč prebivalcev Karlovca rešili pred težavami

Ta dobavitelj toplotne energije na območju Karlovca je namreč vložil v inovativne digitalne rešitve za energetsko učinkovitost, ki med drugim vključujejo napredno prediktivno analitiko in umetno inteligenco, in sicer v okviru projekta Revitalizacija vročevodne mreže v mestu Karlovcu, ki je bil s 13.748.000 evri sofinanciran iz sredstev Evropske unije.

Uporabljene rešitve lahko zmanjšajo emisijo ogljika do 20 odstotkov za bolj trajnostno prihodnost prebivalcev Karlovca. Dodatno se v nadaljnjem poslovanju pričakuje zmanjšanje operativnih stroškov in stroškov vzdrževanja za do 20 odstotkov, medtem ko številni primeri po svetu kažejo, da se lahko pričakuje povečanje operativne učinkovitosti in kakovosti storitve za kar 25 odstotkov.

FOTO: Schneider Electric

»Zadovoljstvo naših uporabnikov je za nas na prvem mestu, zato nenehno razmišljamo o izboljšavah, da bi bili cenovno konkurenčni in izpolnili njihova pričakovanja glede kakovosti, hkrati pa ostali v koraku s cilji EU glede zmanjšanja emisij ogljika. Prejšnjo ogrevalno sezono smo odgovorili na prioritete s tehnično sofisticirano, energetsko učinkovito in ekološko odgovorno rešitvijo, ki jo nadaljujemo tudi v tej ogrevalni sezoni,« je dejal Zdravko Eremić, direktor Mestne toplarne Karlovec.

Inovacije v procesih Mestne toplarne Karlovec vključujejo napreden operativni programski paket za optimizacijo sistemov hlajenja in ogrevanja, ki pomaga zmanjšati porabo energije, stroške in emisije CO 2 , hkrati pa zagotavlja potrebno raven storitve. Poleg tega rešitev ponuja možnosti predvidevanja obnašanja omrežja, ki kaže, kaj se bo zgodilo, preden se zgodi, kar zmanjšuje tveganja neželenih prekinitev v omrežju. Hkrati pomaga izboljšati storitev z načrtovanjem, kar prihrani čas in denar. Po svetu takšne rešitve v okviru platforme EcoStruxure District Energy že uporabljajo dobavitelji toplotne energije v Zagrebu, Ljubljani, na Dunaju, v Varšavi, Stockholmu, Köbenhavnu in številnih drugih mestih.

»Obstoječa uporaba takšnih naprednih rešitev po svetu je pokazala, da se lahko naložba povrne v manj kot 18 mesecih. Naša izkušnja potrjuje, da implementirana rešitev zagotavlja visoko kakovost in zanesljivost sistema, zato smo zelo veseli zaupanja in sodelovanja z Mestno toplarno Karlovec,« je pojasnil Dražen Dorić, ki skrbi za poslovni razvoj v ATO inženiringu in je domači sistemski integrator, ki je implementiral nove rešitve v Mestni toplarni Karlovec.

FOTO: Schneider Electric

Gre za rešitev EcoStruxure District Energy z modulom umetne inteligence za napoved obremenitve ter Geo SCADA, M171 PLC, senzorji tlaka in različna oprema za nizko napetost za podpostaje, sistem za modeliranje hidravlike in druge rešitve podjetja Schneider Electric, vodilnega na področju digitalne transformacije upravljanja energije in avtomatizacije.

»Danes se od elektroenergetskih podjetij pričakuje zmanjšanje porabe energije in emisij ogljika, vendar hkrati imajo malo informacij o tem, kaj se dogaja z energijo po tem, ko zapusti obrat. Zato je izjemno pomembno identificirati najboljše možnosti za izboljšanje obstoječih ali zasnovo novih sistemov, pri čemer morajo imeti vpogled v operativne procese v realnem času, stanje omrežja, povpraševanje uporabnikov ter napovedi, kaj bi se lahko zgodilo, da bi zmanjšali tveganja glede kakovosti dostave storitve. Seveda je izjemno pomembna ekonomska perspektiva in čim hitrejše vračilo naložbe, a prebivalcem je prav tako pomembna trajnostna prihodnost z zmanjšanjem emisij ogljika,« je poudaril Arthur Vašarević, generalni direktor Schneider Electric za Hrvaško, Slovenijo ter Bosno in Hercegovino.

Z naprednimi rešitvami s prediktivno analitiko in umetno inteligenco ter boljšim upravljanjem omrežja lahko Mestna toplarna Karlovec predvidi in reši težave, preden se odrazijo na dobavi toplotne energije, ter tako doseže manj prekinitev v oskrbi in večje zadovoljstvo uporabnikov, zaključujejo pri Schneider Electric.

O Schneider Electric

FOTO: Schneider Electric

Schneiderjev namen je opolnomočiti vsakogar, da kar najbolje izkoristi energijo in vire, s povezovanjem napredka in trajnosti za vse. V Schneiderju to imenujemo Life Is On. Naše poslanstvo je biti zaupanja vreden partner na področju trajnosti in učinkovitosti.

Smo vodilni v svetu na področju industrijske tehnologije, ki prinaša vodilno strokovno znanje na področju elektrifikacije, avtomatizacije in digitalizacije za pametne industrije, prožno infrastrukturo, podatkovne centre prihodnosti, pametne zgradbe in intuitivne domove.

Z našim strokovnim znanjem zagotavljamo integrirane UI-rešitve za industrijski IoT s povezanimi izdelki, avtomatizacijo, programsko opremo in storitvami ter zagotavljamo digitalne dvojčke, s čimer omogočamo donosno rast našim kupcem.

Smo podjetje, ki je osredotočeno na ljudi, z ekosistemom 150.000 sodelavcev in več kot milijonom partnerjev, ki delujejo v več kot 100 državah, da bi zagotovili bližino našim strankam. Sprejemamo raznolikost in vključenost v vsem, kar počnemo, pri čemer nas vodi naše poslanstvo trajnostne prihodnosti za vse.

www.se.com

Odkrijte najnovejše perspektive oblikovanja trajnosti, električne energije 4.0 in naslednje generacije avtomatizacije na Schneider Electric Insights.

Naročnik oglasne vsebine je Schneider