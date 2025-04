Petrol širi svojo mrežo – vožnja na elektriko je še bolj enostavna

Petrol s svojo vizijo o trajnostni vožnji misli zelo resno, kar dokazujejo z rednimi projekti in naložbami, ki električnim voznikom konkretno olajšajo vožnjo. Uveljavili so se namreč kot eden glavnih igralcev pri vzpostavljanju obsežne mreže polnilnic po Sloveniji in širši regiji. Njihovo omrežje javnih polnilnic omogoča hitro, zanesljivo in preprosto polnjenje. Skupno upravljajo več kot 500 javnih električnih polnilnic, ki so strateško nameščene tako v urbanih središčih kot ob glavnih prometnih povezavah. Z vlaganjem v širitev omrežja in razvojem novih tehnologij učinkovito rušijo najpogostejši mit o električnih vozilih, da bi vozniki predolgo iskali polnilne postaje. Prizadevajo si zmanjšati razdalje med polnilnicami in zagotoviti večjo dostopnost uporabnikom.

»Če zares želiš spreminjati svet na bolje, je Petrol idealen prostor, kjer lahko te projekte uresničiš.«

Za vsakim odličnim projektom strojijo izjemni posamezniki, inovatorji in vizionarji, ki s svojim znanjem in zavzetostjo pripomorejo k uresničitvi še tako kompleksnih načrtov. Eden od njih je Luka Strnad Peterca, vodja razvoja infrastrukture za električna vozila, ki ima na Petrolu pomembno vlogo pri projektih e-mobilnosti. Pri tem izpostavi dva projekta, MULTI-E in CROSS-E: »Z MULTI-E postavljamo ultra hitre polnilnice za avtobuse in vozila s car-sharingom pa vse do polnilnic v mestih in na avtocestah. CROSS-E pa omogoča ultra hitro polnjenje na avtocestah v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer bomo zagotavljali ultra hitro polnjenje za vozila v tranzitu,« opiše oba projekta, s katerima postavljajo polnilnice na pravo mesto ob pravem času. »Poiščemo pravo opremo, najdemo prave lokacije in vse na koncu tudi postavimo ter zagotovimo, da polnilnice delujejo.«

Gradnja mreže e-polnilnic je kompleksno in dinamično delo, ki ga Luka Strnad Peterca opisuje kot vožnjo na vrtiljaku. »Imeli smo kar veliko evropskih projektov, kjer so roki zelo omejeni, tako da je časovnica izvedbe, torej pravočasna izvedba projektov, zagotovo naš največji izziv. Na koncu je pri takih projektih najtežje pridobiti vsa ustrezna dovoljenja. S tehničnega vidika predvsem to, da zagotoviš zadostno priključno moč in prostorsko umestitev, vendar so dovoljenja ključnega pomena,« pojasnjuje.

Pri svojem delu je spoznal pomembno lekcijo: »Nič ne gre na hitro, ko hočeš kaj narediti na hitro, po navadi grešiš,« poudari. Z nasmehom se spominja tudi trenutka na terenu, ko je ekipa naletela na povsem nepričakovano težavo. »Na eni lokaciji smo želeli postaviti polnilnice in jih zagnati, pa se nikakor niso povezale. To smo reševali tri dni. Na koncu smo ugotovili, da so miške pojedle komunikacijske kable, tako da smo jih morali zamenjati. Bližalo se je odprtje lokacije, tako da je bilo kar malo živčno, ampak na koncu smo nekako našli rešitev.« Konec dober, vse dobro, torej, in prav končni rezultat, ne glede na trud, ki je bil vanj vložen, je največje zadovoljstvo za vsakega člana ekipe, ki skrbi za postavitev omrežja e-polnilnic. »Največja zmaga projekta e-mobilnosti na Petrolu je, da se te polnilnice vsak dan uporabljajo, in to vsak dan več.«

Izjemna ekipa je pomemben motivator pri delu

Luka Strnad Peterca pri svojem delu najbolj ceni izjemne odnose in pozitivno energijo, ki vladajo znotraj ekipe: »Med nami vlada pozitivna energija. Ljudje so samoiniciativni in zagnani. Večkrat se lahko pogovarjamo tudi o osebnih stvareh in to dejansko pomaga, da je konkretne izzive ali težave lažje prebroditi,« dodaja, s čimer poudari pomen osebnih vezi znotraj ekipe. Razloži, da je starostna struktura ekipe pri projektih trajnostne mobilnosti Petrolu zelo raznolika. »Večji del ekipe je sicer mlajši, imamo pa tudi nekaj izkušenega kadra. Glede na potrebe so nekateri bolj poslovno naravnani, nekateri pa izključno tehnične narave, torej inženirji.«

Prepričan je, da se je v svoji desetletni karieri pri Petrolu največ naučil od vseh svojih vodij. Izkušnje, ki jih je pridobil s sodelovanjem z različnimi vodji, so mu omogočile, da se razvija in pridobi širok spekter znanja, ki mu pomaga pri vodenju projektov.

V Petrolu lahko posamezniki rastejo, se razvijajo in dosegajo še več

»Mislim, da v nobenem drugem podjetju ne moreš realizirati takšne širine in tako velikih projektov na uspešen način,« o svojem delu pove sogovornik in pri tem doda: »Če zares želiš spreminjati svet na bolje, je Petrol idealen prostor, kjer lahko te projekte uresničiš.«

»Služba v Petrolu je priložnost. Trajnost, dobra energija in inovativnost.« Petrol kot vodilno podjetje na področju energetskih rešitev svojim zaposlenim ponuja edinstveno priložnost, da oblikujejo prihodnost trajnostne mobilnosti.

Zakaj bi nekomu priporočal delo na Petrolu? V prvi vrsti zato, pravi, ker Petrol svojim zaposlenim ponuja izjemno priložnost, da skozi delo pridobijo neverjetno veliko znanja. »Petrol dejansko pokriva vse, od vetrnih in sončnih elektrarn ter e-mobilnosti do energetskih sanacij stavb. Mislim, da v nobenem drugem podjetju ne moreš realizirati takšne širine in tako velikih projektov na uspešen način,« pravi.

Kaj pa bi svetoval nekomu, ki razmišlja o karieri v trajnostnih projektih? »Da nima kaj razmišljati! Naj se samo prijavi v Petrol. Naj bo samo zagnana in pozitivna oseba, pa bo zagotovo našel svoj kotiček v Petrolu. Moja izkušnja iz ekipe je, da je najpomembneje, da je oseba samoiniciativna in motivirana, da se zna vklopiti v ekipo in da je timski človek. Šele ko to dosežeš, bi rekel, da so strokovne izkušnje ali inženirstvo tista tretja kompetenca.«

Za vse, ki si želijo prispevati k pozitivnim spremembam v svetu, Luka Strnad Peterca dodaja zadnji nasvet: »Če zares želiš spreminjati svet na bolje, je Petrol idealen prostor, kjer lahko te projekte uresničiš.«

