Z digitalnim evrom bi bili Evropejci lažje gospodarji svoje prihodnosti

Galerija

V bistvu ohranjamo svobodo ljudi, da plačujejo z javnim denarjem: gotovina bi bila na voljo tako v fizični kot v digitalni obliki. In ker bi bil digitalni evro zakonito plačilno sredstvo, kot so bankovci in kovanci, bi ga sprejemali za vsa digitalna plačila, pravi Piero Cipollone, član izvršilnega odbora ECB. FOTO: Leon Vidic/delo