Evropska četvorka, pozor, to je obdobje za presenečenja

V uvodnem delu slovenskega nogometnega prvenstva 2025/26 se ponuja priložnost za presenečenja klubom zunaj kroga evropske četverice. "Evropejci" so z igranjem na dveh frontah ranljivi, zato bo današnje gostovanje Olimpije v 2. kolu 1. SNL v Kidričevem zelo vznemirljivo. Prva tekma bo popoldan v Stožicah, kjer bodo znova igrali Sobočani. Celjani bodo jutri gostili Radomljane, Mariborčani pa bodo gostje v Domžalah. Nokavtirani Koprčani bodo imeli do ponedeljka čas, da si kolikor toliko opomorejo za Ajdovce.

Na prizorišču mnogih Olimpijinih spodrsljajev bo znova pestro. Kidričani so v dvobojih z zeleno-belimi tradicionalno »bipolarni«: ali so peklenščki ali pa mevže. V kakšni podobi bodo poskušali presenetiti tokrat, bo odvisno od Ljubljančanov. Jih je divjih evropskih 30 minut le uglasilo in vrnilo v red – s trenerjem Jorgejem Simãom vred?