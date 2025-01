Podjetju kazenska ovadba za zavajanje potrošnikov z označbo jajc

V nadaljevanju preberite:

Kmetija Kaučič iz Zgornjih Ivanjcev bo morala za neskladja, ki so jih inšpektorji ugotovili pri izrednem nadzoru po objavi skrivnih posnetkov v baterijski reji kokoši nesnic, plačati 2200 evrov globe. Uveden bo tudi prekrškovni postopek. Še vedno pa poteka postopek v povezanem podjetju M. M. Kaučič, v katerem so inšpektorji med drugim ugotovili, da so jajca iz lastne reje kokoši iz kletk označevali kot ekološka.