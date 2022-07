Največji požar v Sloveniji skozi objektiv

Obsežnost požara na Krasu se vidi daleč po Sloveniji. Visok dim je opazen celo v Piranskem zalivu in nato vse do Nanosa. Najhujši dan je bil do sedaj v sredo, ko se je požar razširil iz italijanske strani, zato so se v več slovenskih vaseh oglasile sirene za splošno nevarnost: Selo na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu, Nova vas, Šempeter pri Gorici ... Plemeni so se razbesneli tudi nad Mirenskim gradom, iz dela Mirna pa je stekla evakuacija prebivalcev.

Kakšno je stanje na terenu, si lahko ogledate skozi objektiv Delovega fotografa Črta Piksija.

Opustošenje je precejšnje. FOTO: Črt Piksi

Bo dovolj vode? FOTO: Črt Piksi

Domačini preživljajo nočno moro. FOTO: Črt Piksi

Na Kras prihaja tudi humanitarna pomoč. FOTO: Črt Piksi

Domačini preživljajo nočno moro.