Požari se širijo tudi v Rusiji

Požari so zajeli več milijonov hektarjev gozdov. FOTO: Reuters

Požarne razmere v Rusiji dobivajo vse bolj dramatične razsežnosti. Oblasti danes poročajo o skupno 250 požarih, ki se raztezajo na skupno več kot treh milijonih hektarjev površin. Več tisoč gasilcev se jih trudi pogasiti 180 na skupno 1,3 milijona hektarja, medtem ko drugi gorijo na težje dostopnih območjih in ne predstavljajo nevarnosti za ljudi.Najhuje je prizadeta sibirska regija Jakutija na severovzhodu Rusije. Tam tako kot še v sedmih regijah veljajo izredne razmere, se pa požar trenutno širi v smeri proti kraju Sangar in tamkajšnjim skladiščem nafte, je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax sporočila civilna zaščita.Agencija Tass medtem poroča, da je v regiji Krasnojarsk že skoraj 400 naselij zavitih v dim.Rusiji grozi najhujša požarna katastrofa v tem stoletju. Od začetka leta je namreč po podatkih okoljevarstvene organizacije Greenpeace pogorelo že 14,3 milijona hektarjev površin. Največ površin doslej je ogenj uničil leta 2012, in sicer 16 milijonov hektarjev, navaja nemška tiskovna agencija dpa.Strokovnjak Greenpeacea za gozdovedogajanje povezuje s podnebnimi spremembami. »Obdobje nevarnosti za gozdne požare se daljša, suše so pogostejše in intenzivnejše,« je dejal in kritiziral pomanjkanje ustrezne zakonodaje, sredstev in osebja za zaščito gozdov.