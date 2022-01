Premog gre, kaj ga lahko zamenja

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je med zadnjimi pripravila strategijo za izstop iz premoga, je pa tudi med zgolj tremi članicami Evropske unije, ki bodo opustile premog po letu 2030, čeprav se tudi te napovedi hitro spreminjajo. Nemčija je najprej določila leto 2038, nato 2035., nova vlada pa je sprejela odločitev za leto 2030, kar je skladno s pariškim podnebnim dogovorom. Na slovensko strategijo je takoj prišlo več pripomb.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je na očitke odzval z izjavo, da strategije in letnice opustitve premoga lahko sploh ne bi sprejeli in pričakali volitve brez očitkov, a bi to pomenilo, da bi se odpovedali 235 milijonom evrov iz evropskega sklada za pravičen prehod. V Šaleški dolini in Zasavju bodo v treh letih lahko uporabili 70 odstotkov tega denarja, približno 170 milijonov evrov, na katere se lahko veže milijarda evrov drugih naložb. Zasavje bo dobilo 30 odstotkov denarja iz sklada.