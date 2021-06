Prevoz živih živali bo sčasoma treba odpraviti

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija ima ene od najstrožjih standardov dobrobiti živali na svetu, vendar to ne pomeni veliko, če te kršijo na vsakem koraku. Posebni preiskovalni odbor evropskega parlamenta je potrdil tisto, na kar nevladne organizacije za zaščito pravic živali, evropsko računsko sodišče in državljani opozarjajo že dolgo in kar ne nazadnje priznavajo tudi evropska komisija in države članice same: da je dobrobit živali med prevozom, zlasti v države zunaj EU, pogosto spregledana v korist kapitalskih interesov.