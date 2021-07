Raziskava zgodovine ozračja o svarilnih znakih klimatskih prelomnih točk

Nenadne spremembe Zemljine atmosfere, ki so v zgodovini povzročile topljenje ledenikov in ekstremno povišanje morske gladine, lahko služijo kot svarilni sistem pri sodobnih klimatskih spremembah, ugotavlja nova študija.Klimatske točke preloma, posledic katerih ni mogoče odpraviti vsaj še stoletje ali več, vključujejo taljenje ledu na Grenlandiji in zahodni Arktiki, kar bi lahko dvignilo morsko gladino za več kot ducat metrov. Težava pa je, da jih je zelo težko predvideti, saj jih lahko sproži relativno majhno povečanje koncentracije ogljika v atmosferi, poroča novičarska agencija AFP.Mednarodna skupina znanstvenikov je v reviji Nature Geoscience preučila dve veliki točki preloma v zgodovini, Bolling-Allerodovo segrevanje, ki je pred 15.000 temperature nad Grenlandijo segrelo za 14 stopinj, in afriško vlažno obdobje pred pet do šest tisoč leti, ki je povzročilo spremembe v območnih ekosistemih in prazgodovinskih človeških družbah.Ugotovili so, da so se različni klimatski sistemi, kot so oceanska dinamika in vzorci padavin, po doseženi točki preloma praviloma praviloma upočasnili. Soavtor razsikaveiz Exeterske Univerze je poudaril, da se človeštvo sooča s tveganjem prestopa več prelomnih točk, ki pa ga bo tokrat prvič povzročilo samo.Znanstvenega konsenza, kdaj bodo prelomne točke prekoračene še ni, se pa večinoma znanstveniki strinjajo, da so določeni simptomi, kot denimo taljenje ledu na Grenlandiji, že neizbežni. Posledice za ekosisteme in človeške družbe pa bi bile lahko zelo velike.