Rekordna vlaganja v čisto energijo na svetu

V nadaljevanju preberite:

Rekordna vlaganja v obnovljive vire in ukrepe učinkovite rabe energije, ki jih ženejo visoke cene, so še vedno odločno prenizka, da bi lahko ustavila energetsko in podnebno krizo, ugotavljajo v Mednarodni agenciji za energijo (IEA). Napovedi so ohrabrujoče, priznavajo, 2,4 bilijona dolarjev se zdi čedna vsota, vendar to še ne vodi do čistejše in varnejše energetske prihodnosti sveta.

Najhitrejša rast je pri elektriki, tu gre zlasti za naložbe v obnovljive vire energije, v omrežja in v ukrepe učinkovite rabe energije. Rast takih vlaganj ni enakomerno razporejena po svetu, vodijo razvite države in Kitajska. Po drugi strani pa se je nekaj držav osredotočilo na energetsko varnost in visoke cene, zato načrtujejo večja vlaganja v dobavo fosilnih goriv, največkrat premoga.