Rešitev za sušo v Pomurju namakanje in prilagoditev kultur

V nadaljevanju preberite:

Predsednik vlade Robert Golob ter ministrici Irena Šinko in Sanja Ajanović Hovnik so si na današnjem obisku v Pomurju ogledali tudi območja, prizadeta zaradi suše. Kmetijska ministrica Šinko je za Delo povedala, da bo škoda na kmetijskih pridelkih po vsej državi ocenjena najpozneje do 30. septembra. Napovedala je tudi, da se za Pomurje pripravlja idejni projekt povečanja obsega namakalnih površin.