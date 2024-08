Slovenija je v tretjini držav s sistemom ukrepanja ob nesrečah

V nadaljevanju preberite:

Čedalje pogosteje beremo o naravnih nesrečah, na katere opozarjajo nevladne organizacije in tudi nekatere slabše informirane agencije Združenih narodov. A resnica je, da naravnih katastrof sploh ni, pravijo v Pisarni Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč (UNDRR). Nesreča je po njihovem seštevek tveganja, izpostavljenosti in ranljivosti. Pri tem pomagajo sistemi zgodnjega opozarjanja, s katerimi se lahko Slovenija po vseh podatkih uvršča v tretjino najboljših držav.

Za UNDRR so orkani, potresi, poplave in drugo le naravna tveganja, ki postanejo katastrofe šele takrat, ko prizadenejo skupnosti, ki niso dovolj pripravljene, in skupnosti, ki zaradi takih tveganj postanejo revne, izključene ali družbeno stigmatizirane. Obstajajo tudi nesreče, ki so posledica naravnih tveganj, kot so požari in širjenje puščav. Te imajo lahko uničujoč vpliv na naravne vire, življenjska okolja in življenje rastlin in živali. Vendar imajo tudi nekatere od teh nesreč podlago v tveganjih, ki jih povzroča človek, na primer onesnaževanje s kemikalijami ali radioaktivnimi snovmi.