Slovenija mora že danes zmanjšati porabo plina

Odzivi vlade na podnebno krizo – smo kaj spregledali? Tako so se pri nevladni organizaciji Umanotera odzvali na prošnjo za oceno vladnih ukrepov, namenjenih blaženju različnih kriz, tudi podnebne. Za zdaj vlada bolj gasi požar, v ukrepe za njegovo preprečitev pa še ni resno zagrizla. Morda je to tudi posledica razmer, ko mora reševati več kriz hkrati, razmišlja vodja projektov pri Umanoteri Andrej Gnezda. Preberite, katere ukrepe sogovornik ocenjuje kot pozitivne in katere kot slabe.