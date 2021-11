Slovenija ni prijateljica vetrnic

V nadaljevanju preberite:

Največja vetrnica pri nas v bližini Dolenje vasi v občini Divača ima nazivno moč 2,3 megavata (MW), a obratuje v povprečju z močjo enega MW, saj tudi na tem, po izkušnjah večine precej prevetrenem območju države ni stalnih močnih vetrov. Tudi druga vetrnica v Razdrtem ima precej nizek izkoristek, ki bi ga po mnenju okoljevarstvenikov precej ceneje nadomestili z varčnejšim ogrevanjem.

Na ministrstvu za okolje in prostor imajo odprte štiri državne prostorske načrte za umestitev vetrnih polj, kar traja več let, je opozoril minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Eles pa sodeluje v dveh projektih za priključitev vetrnih polj in večjih sončnih elektrarn v omrežje. Direktor Elesa Aleksander Mervar je opozoril, da je več sto MW moči vprašljivih. Zato bi nadomestilo za uporabo prostora morale dobiti občine. Vrtovec je še opozoril, da je zeleni prehod priložnost, za katero obstajajo vse pravne in tudi finančne podlage. »Če bi zdaj imeli več obnovljivih virov, krize visokih cen energije sploh ne bi bilo,« meni Vrtovec.