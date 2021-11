Slovenija pristopa k pobudi za krepitev izstopa iz premoga

Slovenija bo v okviru dneva energije na podnebni konferenci COP26 pristopila k pobudi Zavezništvo za krepitev izstopa iz premoga, podpisala bo tudi izjavo o javni podpori k čistemu energetskemu prehodu. Tako je danes sklenila vlada. Dan energije bo v škotskem Glasgowu potekal v četrtek in bo namenjen krepitvi globalnega energetskega prehoda.

Gre za eno od petih kampanj, ki jih Združeno kraljestvo pripravlja kot predsedujoče COP26 in ki vključuje različne deležnike po posameznih sektorjih, so po današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Na tematskem dnevu za področje energije se pričakuje izvedba različnih aktivnosti in okroglih miz na ministrski ravni. Enega od ključnih dogodkov bo organiziralo Zavezništvo za krepitev izstopa iz premoga (Powering Past Coal Alliance), na katerem bodo njegovi člani predstavili ukrepe za pospešitev postopnega opuščanja premoga na svetovni ravni in prednostne ukrepe, s katerimi bomo dosegli prenehanje rabe premoga.

FOTO: Andy Buchanan/AFP

»Razprava med vodilnimi svetovnimi osebnostmi bo vključevala napredek pri prenehanju javnega in zasebnega financiranja premoga ter pomembno vlogo nedržavnih akterjev pri spodbujanju prehoda s premoga na čisto energijo,« so pojasnili na vladi.

V okviru dneva energije bodo države lahko podprle in podpisale tudi izjavo o javni podpori k čistemu energetskemu prehodu (Statement on Public Support for the Clean Energy Transition).

Namen te izjave je na mednarodni ravni sprejeti čim bolj široko zavezo k prehodu na čisto energijo in stran od fosilnih goriv s ciljem zagotoviti, da je svet na ambiciozni, jasno opredeljeni poti do podnebne nevtralnosti, ki je združljiva s ciljem 1,5 stopinje Celzija in v skladu z dolgoročnimi cilji pariškega sporazuma in na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih dognanj.

»Slovenija podpira krepitev globalnih podnebnih ambicij, saj bo le tako možno doseči cilje pariškega sporazuma, skladno s poročilom Medvladnega panela za podnebne spremembe (IPCC) glede omejevanja segrevanja ozračja na 1,5 stopinje Celzija. Slovenija podpira pobudo Powering Past Coal Alliance in bo k njej pristopila. Slovenija podpira izjavo o javni podpori k čistemu energetskemu prehodu in jo bo na dnevu energije na COP26 podpisala,« so dodali na vladi.

Podnebna konferenca Združenih narodov COP26 se je začela 31. oktobra in bo predvidoma potekala do 12. novembra. Predseduje ji Združeno kraljestvo v partnerstvu z Italijo.

V okviru COP26 se danes končuje osrednji dvodnevni politični dogodek, ki se ga udeležuje okoli 120 svetovnih voditeljev, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša. Po koncu vrha voditeljev bo steklo delo pogajalcev, sprva na tehnični ravni, sledil bo ministrski del, nato pa še pogajanja na politični ravni. Pogajanja naj bi bila končana 12. novembra.

Slovenska delegacija v Glasgowu šteje več kot 50 članov, poleg Janše bodo na konferenci sodelovali ministri za okolje in prostor Andrej Vizjak, za finance Andrej Šircelj in za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Glavna slovenska podnebna pogajalka je Tina Kobilšek.